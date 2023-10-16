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Dünya
TRT Haber, AA 16.10.2023 06:25

ABD'de Filistinli aileye bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü

ABD'nin Chicago eyaletinde bir kişi, 6 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini yaraladı. Saldırının çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve Filistin'deki İsrail şiddeti sebebiyle gerçekleştirildiği açıklandı.

ABD'de Filistinli aileye bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba’nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edildi.

Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba’yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi.

Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

"Müslüman çocuğun öldürülmesi korkunç bir nefret eylemi"

ABD Başkanı Joe Biden da saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Müslüman çocuğun öldürülmesinin 'korkunç bir nefret eylemi' olduğunu söyledi.

Biden'dan ABD'de Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki
Biden'dan ABD'de Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki

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