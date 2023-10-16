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Dünya
AA 16.10.2023 06:37

Biden'dan ABD'de Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki

ABD Başkanı Joe Biden, 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğu belirterek, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım" dedi.

Biden'dan ABD'de Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Biden, ABD'nin Illinois kentinde bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çocuğun ailesinin Amerika'ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." vurgusunda bulundu.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Müslüman çocuğun öldürülmesi karşısında kendisi ve eşinin şoke olduğunu belirten Biden, "Nefret karşısında sessiz kalmayacağım." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.

Filistinli aileye bıçaklı saldırı

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu öldüren 71 yaşındaki Joseph M. Czuba’nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve Filistin'deki İsrail şiddeti" olduğu iddia edilmişti.

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26 defa bıçaklanan çocuğun durumunun kritik olduğu, yerel bir hastaneye nakledildikten sonra yaşamını yitirdiği, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın Filistin'deki İsrail şiddeti etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirmişti.

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