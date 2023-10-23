İsrail ordu radyosu: Gazzeye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek

İsrail ordu radyosundan yayımlanan haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.