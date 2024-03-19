İsrail medyasına göre Netanyahu, milletvekillerine Refah'a saldıracağını söyledi

Yahudi işgalcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin kapalı oturumunda milletvekillerine Refah'a kara saldırısı planlarına ilişkin bilgi verdi.

Netanyahu, Washington yönetiminin Refah'a kara saldırısını istemediğini ancak Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) kontrol etmeleri gerektiğini, bunun için de kara saldırısı düzenlemekten başka yollarının olmadığını" aktardı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin Gazze'den ayrılması konusunda İsrail'in herhangi bir engel çıkarmadığını savunan Netanyahu ayrıca bu Filistinlileri kabul edecek herhangi bir ülke olmadığını da dile getirdi.

"İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak bir kapı inşa ediyor"

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak yeni bir geçiş noktası inşa ettiğini aktardığı belirtildi.

Söz konusu sınır kapısının Kerem Ebu Salim bölgesinde inşa edildiği ve kapının İsrail'in kontrolünde olacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu, yaklaşık bir ay aranın ardından dün telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını söylediği bildirilmişti.

Biden ile Netanyahu'nun, Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedilmişti.