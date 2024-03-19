Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2024 16:33

İsrail medyasına göre Netanyahu, milletvekillerine Refah'a saldıracağını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, milletvekillerine ABD'nin tepkisine rağmen Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını söylediği belirtildi.

İsrail medyasına göre Netanyahu, milletvekillerine Refah'a saldıracağını söyledi
[Fotograf: Reuters]

Yahudi işgalcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin kapalı oturumunda milletvekillerine Refah'a kara saldırısı planlarına ilişkin bilgi verdi.

Netanyahu, Washington yönetiminin Refah'a kara saldırısını istemediğini ancak Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) kontrol etmeleri gerektiğini, bunun için de kara saldırısı düzenlemekten başka yollarının olmadığını" aktardı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin Gazze'den ayrılması konusunda İsrail'in herhangi bir engel çıkarmadığını savunan Netanyahu ayrıca bu Filistinlileri kabul edecek herhangi bir ülke olmadığını da dile getirdi.

"İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak bir kapı inşa ediyor"

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerini alacak yeni bir geçiş noktası inşa ettiğini aktardığı belirtildi.

Söz konusu sınır kapısının Kerem Ebu Salim bölgesinde inşa edildiği ve kapının İsrail'in kontrolünde olacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu, yaklaşık bir ay aranın ardından dün telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını söylediği bildirilmişti.

Biden ile Netanyahu'nun, Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Çin, Gazze'ye saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Hamas'la temasta bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
İsrail, esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
17:15
Putin'den, Ukrayna'ya "Batı'nın talimatıyla terör yöntemlerine başvurduğu" suçlaması
17:13
Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor
16:54
Gazze'deki hükümet: İsrail Şifa Hastanesinde 50 Filistinliyi öldürdü, 200'ünü alıkoydu
16:50
Mart ayında 884,7 milyon lira SED ödemesi yapıldı
16:48
Deprem bölgesinde kurası çekilen konut sayısı 76 bine ulaştı
Gazzeliler yağmur ve su baskınlarıyla mücadele ediyor
Gazzeliler yağmur ve su baskınlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ