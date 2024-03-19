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Dünya
AA 19.03.2024 16:30

Uzay için nükleer silah geliştirilmemesi çağrısı yapan karar tasarısı

ABD ve Japonya, devletlerin uzayda dünyanın yörüngesine yerleştirilmek üzere nükleer veya diğer silahlar geliştirmemesi çağrısı yapan karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sundu.

Uzay için nükleer silah geliştirilmemesi çağrısı yapan karar tasarısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'da "nükleer silahlardan arındırılmaya" ilişkin oturumda konuşma yaptı.

Dış Uzay Anlaşması kapsamında devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapan Thomas-Greenfield "nükleer silahların Dünya'nın yörüngesine yerleştirilmesinin tehlikeli ve kabul edilemez olacağını" söyledi.

Thomas-Greenfield, BMGK'ye, Japonya ile ortak bir karar tasarısı sunduklarını aktardı.

Bu karar tasarısıyla Dış Uzay Anlaşması kapsamında tarafların temel yükümlülüklerinin yinelendiğini ifade eden Thomas-Greenfield, devletlerin, dünyanın yörüngesine yerleştirilmek üzere özel olarak nükleer veya diğer silahlar geliştirmemesi çağrısı yapıldığını da kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko da oturumda dış uzayda, barışın önemini vurgulayarak bu konudaki yasal yükümlülüklere uyulması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Oppenheimer" değerlendirmesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "son dönemlerde jeopolitik gerilimlerin nükleer savaş riskini artırdığını" belirtti.

Atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan ABD yapımı "Oppenheimer" filmine değinen Guterres, "İnsanlık ikinci bir Oppenheimer'dan sağ çıkamaz." ifadesini kullandı.

Aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu yaklaşık 114 ülkenin imzaladığı 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması, uzaya nükleer silahların veya diğer kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor.

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