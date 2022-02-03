İsrail basınına göre, dün Bahreyn'de temaslarda bulunan Gantz, Tel Aviv'de düzenlenen Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü Konferansı'na konuşma kaydı gönderdi.

İsrailli Bakan, konuşmasında, İsrail ordusunun, 2021 yılı içinde ve son olarak geçen hafta olmak üzere Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) aracılığıyla Lübnan ordusuna dört kez yardım teklifinde bulunduğunu dile getirdi.

Lübnan ordusunun temel malzemelerde sıkıntı yaşadığını belirten Gantz, yardım teklifinin, "İran'ın desteklediği Hizbullah'ın güçlenmesiyle yüzleşmesi için Lübnan ordusunu desteklemeyi amaçladığını" kaydetti.

Lübnan'ın bir "istikrarsızlık adası" haline geldiğini belirten Gantz, Lübnan halkını "düşman" olarak görmediklerini savundu.

Savunma Bakanı Gantz, ne tür yardım teklifinde bulundukları ve Lübnan makamlarının bu teklife nasıl yanıt verdiği konusunda ise açıklama yapmadı.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili ise Gantz’ı yalanlayarak, İsrail'in Lübnan ordusuna değil Beyrut Limanı patlaması nedeniyle zarar gören Lübnan halkına yardım için UNIFIL üzerinden teklifte bulunduğunu söyledi.

İsrailli Bakan, dün sürpriz bir ziyaretle Bahreyn'e gitmişti.