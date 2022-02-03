Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), yayımladığı raporda, Avrupa'da 1980-2020 arasında görülen sıcak hava dalgası ve seller gibi aşırı hava olayları ve bunların beraberinde getirdiği tahribatın 142 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ifade edildi.

Hava dalgaları, kuraklık, orman yangını: Ölümlerin yüzde 93'ünün sebebi

Sadece 2003 yılındaki sıcak hava dalgasının, 32 Avrupa ülkesinde 80 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı aktarıldı.

Özellikle sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, kuraklık ve orman yangınlarının ölümlerin yüzde 93'ünden, finansal zararın ise yüzde 22'sinden sorumlu olduğu kaydedildi.

40 yıllık maliyet 500 milyar eurodan fazla

Raporda, aşırı hava olaylarının 40 yıllık maliyetinin 500 milyar euroyu geçti

Neden olduğu can kayıpları diğer hava olaylarına göre daha az olsa da sellerin verdiği maddi zararın bu maliyetin yüzde 44'ünü, fırtınaların ise yüzde 34'ünü kapsadığı vurgulandı.

Hava olaylarının yüzde 3'ü, toplam maddi zararın yüde 60'ına neden oldu

İklim bağlantılı doğal felaketlerin ekonomik etkisinin sel, fırtına gibi olaylarda yoğunlaştığı kaydedilen raporda, 1980-2020 arasındaki hava olaylarının yüzde 3'ünün verilen toplam 500 milyar euroluk maddi zararının yüzde 60'ına neden olduğu bildirildi.