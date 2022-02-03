Amerika Birleşik Devletleri Türk kuaför ve berberlerin başarı hikâyeleriyle dolu. Kimisi dükkânına kendi adını koydu, kimi ise Türkiye'de en sevdiği ilçenin adını.

Başkent Washington'daki yüzlerce Türk kuaförden biri de Ömer Çevirme. Uzun yıllardan beri birçok ünlü ismin kuaförlüğünü yapıyor.

Ömer Çevirme’nin 20 yıllık müşterisi, “O bir gün Türkiye’ye giderse ne yapacağım bilmiyorum” dedi.

Nancy Pelocy'nin Türk kuaförü

Türk berberler ABD'de adeta elçi gibi de çalışıyor.

Washington civarındaki Türk kuaförleri ülkemizin temsili açısından da oldukça önemli. O kuaförler ABD’nin birçok önemli ismini de ağırlamaya devam ediyor. O isimlerden biri de temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelocy..

ABD siyasetinin üç numarası Pelocy, 20 yıldır dostu olarak gördüğü kuaförü Ömer Çevirme'ye doğum gününde video mesaj bile göndermiş.

Yarım asırlık kuaför

Türk kuaförlerin en tecrübelisi neredeyse yarım asırdır ABD'de olan 74 yaşındaki Naci Eren.

Naci Eren, “Dünyanın her yerinde bir Türk kuaförü oldu mu müşteri, adı Türkse hemen oraya gidiyor. Yani isim mühim değil artık” dedi.