Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
İsrail: Lübnan ile deniz sınırları konusunda anlaşmaya vardık
[Fotograf: AA]
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İsrail ile Lübnan’ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Lapid, konuya ilişkin açıklamasında, gelişmeyi "tarihi bir anlaşma" olarak niteledi.
İsrail Başbakanı, "Bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirecek, İsrail ekonomisine milyarlarca dolar aktaracak ve kuzey sınırımızın istikrarını sağlayacak tarihi bir başarıdır." dedi.
Lapid, anlaşmanın, parlamento tarafından gözden geçirilmeden önce çarşamba günü güvenlik kabinesinin ve hükümetin önüne getirileceğini de ifade etti.
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