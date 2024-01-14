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Dünya
AA 14.01.2024 17:11

İsrail, kısmen çekildiği Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladı

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail, kısmen çekildiği Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladı
[Fotograf: AFP]

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan Masdar beldesi, Nusayrat Mülteci Kampı ve Aksa Şehitleri Hastanesi Caddesi'nin girişindeki bölgelerden kısmen çekildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, işgal amacıyla girdikleri yerlerden çekilirken arkalarında yüzlerce yıkılmış ev, buldozerler tarafından kazınmış yollar olan harabeye dönmüş bir bölge bıraktığını ifade etti.

İsrail askeri birliklerinin bölgeden çekilişiyle eş zamanlı olarak Zeytun Mahallesi ve kentin güneyindeki Cuhru ed-Dik beldesinin ağır topçu atışlarına maruz kaldığı belirtildi.

Selahaddin Caddesi'nde bulunan boş bir otobüsün hedef alınmasıyla aracın yandığı ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıkları, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesiminde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşandığını vurguladı.

İsrail ordusunun, Megazi ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği yoğun bombardımanların sağlık ve kurtarma ekiplerinin bölgeye girişine engel olduğuna işaret edildi.

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