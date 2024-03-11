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Dünya
AA 11.03.2024 23:54

İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih için 35 bin Müslüman saf tuttu

İsrail'in engellemelerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslüman, yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da teravih için 35 bin Müslüman saf tuttu
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne dayandırdığı haberde, ramazanın birinci gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya akın ettiğine dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde 5 aydan beri Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesine engeller çıkardığı hatırlatılan haberde, ramazanın ilk gününde İsrailli güçlerin gençleri Mescid-i Aksa'ya yaklaştırmadığına vurgu yapıldı.

Mescid-i Aksa’da ikinci teravih
Mescid-i Aksa’da ikinci teravih

İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli bir genci ağır şekilde darp ederek gözaltına aldığı belirtilen haberde, İsrail'in Müslümanları engelleme amacıyla getirdiği kısıtlamalara rağmen yatsı ve teravih namazları için 35 bin kişinin Mescid-i Aksa'da saf tuttuğu aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği hatırlatıldı.

İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çekti
İsrail, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılardan birinin üzerine dikenli tel çekti

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İsrail Mescid-i Aksa
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