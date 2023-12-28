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Dünya
AA 28.12.2023 03:10

"İsrail istihbaratına Aksa Tufanı'na dair bilgi 7 Ekim'den önce ulaştı" iddiası

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamas'ın Yom Kippur Bayramı'ndan sonra Aksa Tufanı Operasyonunu düzenlemek üzere olduğunu belirten "kesin bilgilerin" İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) 7 Ekim'den önce ulaştığını duyurdu.

"İsrail istihbaratına Aksa Tufanı'na dair bilgi 7 Ekim'den önce ulaştı" iddiası

Kanal 12 televizyonunun haberinde, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonunu planladığına dair kesin bilgilerin Şin-Bet'e yaz aylarında ulaştığı belirtildi.

Haberde, Şin-Bet'e ulaşan bilgide, Hamas'ın 24-25 Eylül'deki Yom Kippur Bayramı'nı takip eden haftada büyük bir hareket planladığının açıkça belirtildiği ancak bu bilgilerin, saldırının gerçekleşmesinin yaklaşması durumunda daha fazla bilginin ulaşacağı varsayılarak İsrail'deki üst düzey yetkililere aktarılmadığı ifade edildi.

Yaz aylarında alınan uyarının, istihbarat hatasının kaynağına yönelik Şin-Bet'e soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldiği aktarılan haberde, Şin-Bet yetkililerinin, yapılan araştırmada bu istihbarat bilgisini destekleyen herhangi bir ek bilgi bulunmadığını iddia ettiği dile getirildi.

Şin-Bet'ten Kanal 12 televizyonunu haberine ilişkin yapılan açıklamada ise "Şu anda savaşa odaklanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şin-Bet'in öğrenme ve ders çıkarma yararına derinlemesine ve kapsamlı araştırmalar yapmaya hazır olduğu ve bu bağlamda eldeki tüm bilgilerin inceleneceği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 312 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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