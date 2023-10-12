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Dünya
AA 12.10.2023 12:08

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi.

Serahine, bu operasyonlarda 55 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

İsrail makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenledi
İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenledi

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail güçleri, Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri, Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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