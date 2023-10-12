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Dünya
TRT Haber 12.10.2023 11:58

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde geleneksel Öğrenci Buluşması gerçekleşti

Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023-2024 akademik yılının başlaması vesilesiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından ev sahipliğinde iki yıldır yapılan Öğrenci Buluşması programı düzenlendi.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde geleneksel Öğrenci Buluşması gerçekleşti

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Ahmet Başar Şen ve Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl'ün ev sahipliğinde Akademisyenlerin, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerin ve öğretmenlerin ayrıca Erasmus Günleri vesilesiyle Erasmus öğrencilerin katıldığı buluşmaya yaklaşık 600 kişi katıldı.

Buluşmaya Almanya'da doğup büyüyen ve üniversitede okuyan öğrenciler, Türkiye'den lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için gelen burslu öğrenciler, kendi imkanlarıyla üniversite hayatına burada başlayan öğrenciler, Dil eğitimi ve Erasmus programı kapsamında ya da değişik projeler ile Almanya’ya gelen öğrenciler katıldı.

Akademisyenler ve öğretmenler de katıldı

Almanya’da bulunan tüm Eğitim Ataşelerinin yanında Türkiye’den MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz da katıldı.

Eğitim Müşaviri Karagöl TRT’ye yapmış olduğu açıklamada, “Berlin Büyükelçiliğinde farklı alanlarda ve seviyelerde bir araya gelen öğrencilerin tanışması, akademisyenler ile iletişim içinde olmaları, Almanya’da güçlü bir network oluşturmak dolayısıyla etkileşim içinde olmaları açısından çok önemli bir buluşma oldu.” dedi.
 

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