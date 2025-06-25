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Dünya
AA 25.06.2025 01:39

İsrail İran'dan gönderilen 2 İHA'yı düşürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran'dan gönderildiğini öne sürdüğü 2 insansız hava aracını (İHA) akşam saatlerinde ülke sınırlarına varmadan düşürdüğünü iddia etti.

İsrail İran'dan gönderilen 2 İHA'yı düşürdüğünü iddia etti

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan gönderildiği değerlendirilen İHA'ların ülke hava sahasına girmeden engellendiği öne sürüldü.

İsrail ordu radyosu ise İran'ın ateşkes yürürlüğe girmeden önce misilleme için sabah attığı balistik füzelerle aynı saatlerde gönderilmiş olabileceğini aktardı.

İsrail ile İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından gelen ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10.00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.

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