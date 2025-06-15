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Dünya
AA 15.06.2025 02:42

İsrail-İran savaşında üçüncü gece

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail iç cephe komutanlığı, İran'dan gelecek saldırılar için sığınaklara gitme talimatı da gönderdi.

İsrail-İran savaşında üçüncü gece

İsrail ordu sözcülüğü, İran'dan füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlemek için devreye girdiğini belirtti.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'dan gelecek saldırılar için kuzey ve merkez bölgelerinde sığınaklara gitme talimatı da gönderdi.

Bu bölgelerde hareket etmekten kaçınılması, toplanmaktan uzak durulması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.

​​​​​​​İsrail ordusu, alarmların çalmasının ardından sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emir gelene kadar burada kalınması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail-İran savaşında üçüncü gece

İsrail genelinde cep telefonlarına saldırı uyarısı alarmları gönderildi.

Öte yandan, İran da balistik füze saldırılarını yeniden başlattığını duyurdu.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerini vurdu

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir bina İsrail tarafından vuruldu.

Tahran'ın Narmek semtinde saldırıya uğrayan binanın büyük oranda tahrip olduğu görüldü.

Saldırı sonucu can kaybı ve yaralı bilgisi henüz verilmedi.

İran, İsrail'in saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık veriyor

İran, saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e karşı hava savunma sistemleriyle karşılık veriyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran'ın hava savunma sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı
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