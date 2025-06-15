Hamaney’den İsrail’e İbranice mesaj: Çaresiz kalacaksınız

Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

⁠⁠⁠İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 41 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.