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Dünya
AA 15.06.2025 01:25

ABD'de milyonlarca kişi Trump yönetimini protesto etti

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump’ın 79. doğum gününde iç ve dış politikalarını protesto etmek için “Krallara hayır günü” (No Kings day) adı altında gösteri ve mitingler düzenledi.

ABD'de milyonlarca kişi Trump yönetimini protesto etti

Ülkenin 50 eyaletindeki yüzlerce kentinde Amerikalılar mevcut hükümete tepkilerini ortaya koydu.

Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıları, bu çerçevede başta Los Angeles olmak üzere göstericilere karşı ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri ve ABD’nin Gazze politikası gibi konular, “Krallara hayır günü” adı altında protesto edildi.

Chicago’dan New York’a, San Francisco’dan Atlanta’ya kadar milyonlarca Amerikalı, ellerinde ABD bayrakları ile “Krallara hayır”, “Tarih izliyor”, “Demokrasinin yanındayız”, “İhanetin cezası idamdır” şeklinde dövizlerle sokakları doldurdu.

Philadelphia’da gösterilere 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtilirken, ABD medyasında protestoların ülke genelinde 2 binden fazla yerleşim yerinde gerçekleştiği yazıldı.

ABD'de milyonlarca kişi Trump yönetimini protesto etti

"Krallara hayır" organizatörleri, Trump'ın ABD ordusunun 250. yıl dönümü ve 79. doğum günü için askeri geçit töreni planladığı başkent Washington'da herhangi bir etkinlik planlamaktan kasıtlı olarak kaçındıklarına dikkati çekti.

Krallara Hayır hareketinin internet sitesinde, “Trump’ın doğum günündeki askeri geçidin çekim merkezi olmasına izin vermek yerine o gün Amerika'nın hikayesine eylemlerle dikkat çekeceğiz. İnsanlar güçlü adam siyasetini ve yolsuzluğu reddetmek için bir araya geliyor.” ifadeleri paylaşıldı.

Öte yandan, ülke genelindeki “Krallara hayır” eylemlerinden ayrı olarak Beyaz Saray önünde toplanan bir grup gösterici, “Trump hemen şimdi gitmek zorunda” şeklinde sloganlar atarak protesto gösterisi yaptı.

ABD'de milyonlarca kişi Trump yönetimini protesto etti

Trump protestoya “aşırı güç” ile karşılık verileceğini belirtmişti

ABD Başkanı Trump, başkentte 79. doğum gününde ABD ordusunun 250. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenleneceğini ve buna yönelik herhangi bir protestoya “aşırı güç” ile karşılık verileceğini belirtmişti.

Washington'da ilk defa yapılacak askeri geçit töreni, Trump'ın "güç gösterisi" olarak tanımlanması ve ülkenin askeri geçit törenlerinin yapıldığı diğer ülkelere benzemesi bakımından eleştiriliyor.

ABD yerel saatiyle 18.30’da Trump’ın da katılacağı askeri törende, 6 bin 600 askerin görev alması, 50 helikopter ile 60 ton ağırlığında M1 Abrams savaş tanklarının geçit yapması bekleniyor.

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