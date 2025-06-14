İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldı

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail'den misillemeler

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

⁠⁠⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.