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Dünya
AA 15.06.2025 11:45

İsrail: İran geceki saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı

İran'ın gece düzenlediği 2 ayrı misillemede İsrail'e 80'e yakın balistik füze atıldığı, bu saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 250'den fazla da yaralı olduğu duyuruldu.

İsrail: İran geceki saldırılarında İsrail'e 80'e yakın füze attı
[Fotograf: AFP]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e gece füzelerle 2 ayrı misilleme saldırısı yapıldığı aktarıldı.

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı duyuruldu.

İran'ın bu 2 ayrı salvosunda İsrail'e 80'e yakın füze attığı aktarıldı.

Öte yandan Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamaya göre, İran'ın gece balistik füzelerle düzenlediği ilk salvosunda İsrail'in kuzeyindeki bölgeler hedef alındı.

Atılan füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra şehrinde 2 katlı bir eve isabet etti.

İkinci salvoda ise Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesimindeki bölgelerde sirenler çaldı.

İran'ın ikinci saldırısında Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot kentine füzeler isabet etti.

Bat Yam'da bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Bat Yam'daki saldırıda 7 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rehovot kentinde de 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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