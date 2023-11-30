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Dünya
TRT Haber-AA 30.11.2023 00:19

İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası yapılıyor

İsrail ile Hamas arasında esir takası devam ediyor. Hamas, 16 rehineyi Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini de açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası yapılıyor

Hamas ve İsrail arasında varılan uzlaşma kapsamında esir takası sürüyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli rehine daha evine dönüyor. Hamas ayrıca 4 Taylandlı ve 2 Rus esiri de serbest bıraktı.

Hamas yöneticisi Usame Hamdan, Gazze'ye saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan İsrailli esir askerlerin değişimi olmayacağını belirtti.

Hamdan, geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını da söyledi. 

Geçici ateşkes TSİ 08.00'de sona eriyor

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen geçici ateşkes perşembe sabahı yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen geçici atşekesin uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.

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