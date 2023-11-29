Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2023 23:58

İsrail medyası: Hamas esir takası ve geçici ateşkesin uzatılması için yeni öneride bulundu

İsrail medyası, Hamas'ın geçici ateşkesin uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı tutukluların serbest bırakılmasıyla başlayıp askerlerle sona eren dört aşamalı yeni bir mutabakat önerdiğini ileri sürdü.

İsrail medyası: Hamas esir takası ve geçici ateşkesin uzatılması için yeni öneride bulundu
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu.

Önerinin, geçici ateşkesin uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimini içerdiği kaydedildi.

Teklifte, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, "İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan" Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.

Aynı kaynağa göre, adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, Tel Aviv'in, "Yeni anlaşmayı görüşmeden önce Hamas'ın elinde bulunan 21 kadın ve 4 çocuğu serbest bırakması gerekiyor" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

İsrail devlet televizyonunun haberine ilişkin Hamas ve İsrail'in yanı sıra arabulucular Katar, Mısır ve ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün geçici ateşkesin verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hamas
Sıradaki Haber
İngiltere'de Nottingham Belediyesi, bütçedeki önemli açık nedeniyle iflas etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:16
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:09
Sarıyer'de sağanak nedeniyle pazar alanını su bastı
23:57
İngiltere'de Nottingham Belediyesi, bütçedeki önemli açık nedeniyle iflas etti
23:56
BM Genel Kurulu Başkanı, Gazze'deki "insani ara"nın tam ateşkese dönüşmesi gerektiğini söyledi
23:54
Kanada, Google'ın hükümete yıllık yaklaşık 74 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı
00:18
Aydın'da sağanak: Sele kapılan iki araç bariyerlere çarparak asılı kaldı
Filistinlilerin enkaz arasındaki yaşam mücadelesi
Filistinlilerin enkaz arasındaki yaşam mücadelesi
FOTO FOKUS
Odasının yıkıldığını gören Gazzeli çocuk gözyaşlarını tutamadı
Odasının yıkıldığını gören Gazzeli çocuk gözyaşlarını tutamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ