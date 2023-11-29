BM Genel Kurulu Başkanı, Gazze'deki "insani ara"nın tam ateşkese dönüşmesi gerektiğini söyledi

Francis, New York'taki BM binasında basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin sorununa ilişkin Francis, diplomaside her şeyin mümkün olduğunu, tarafların bir masa etrafında oturup konuşmaya başladığında sonucun ne olacağının bilinmeyeceğini söyledi.

Francis, "Geriye dönüp bakarsanız ben krizin başlangıcı 7 Ekim'den bu yana sürekli ateşkes çağrısında bulundum. Tam ateşkes lazım. Çünkü şiddet, daha fazla şiddete neden olur" değerlendirmesinde bulundu.

Şiddetin çözüm olmadığını, çözüm için siyasi angajmanın gerekli olduğunu kaydeden Francis, "Aynı zamanda BM'nin temel değerlerinden biri hayat kurtarmaktır. Çatışma olduğunda hayatlar tehlikeye girer. Şimdi görüyoruz ki çatışmanın sonucu, 15 bin kişinin 5 haftada canını feda etmesi oldu" diye konuştu.

Francis, bu durumun hiçbir şekilde sürdürülemez olduğunun ve çözüme hizmet etmediğinin altını çizerek "(Çatışmaya verilen insani) Aranın tam ateşkese dönmesini ve siyasi sürecin başlamasını istiyorum" vurgusunda bulundu.