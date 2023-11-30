İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı

Hamas ve İsrail arasında varılan uzlaşma kapsamında esir takası sürüyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edilen 10 İsrailli rehine daha evine dönüyor. Hamas ayrıca 4 Taylandlı ve 2 Rus esiri de serbest bıraktı.

İsrail ordusunun X platformunda yayımladığı açıklamada, ülkeye ulaşan 10'u İsrailli, 4'ü Taylandlı 14 kişiye ordu ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'te (Şabak) görevli güvenlik mensuplarının eşlik ettiği belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin, bu kişilere sağlık taramalarının ardından hastanelerde bekleyen ailelerine ulaşana kadar eşlik edecekleri öğrenildi.

Hamas ile İsrail arasındaki 6'ncı esir takası tamamlandı. Hamas 16 kişiyi, İsrail 30 Filistinliyi serbest bıraktı. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/RONq0VkzMx pic.twitter.com/a5o2u376p9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2023

Serbest kalanlar arasında "Filistinli Cesur Kız" Ahed Temimi de var

İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli tutuklu da özgürlüğüne kavuştu.

Serbest bırakılanlar arasında "Filistinli Cesur Kız" olarak bilinen Ahed Temimi de yer alıyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında 70 İsrailli serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutulan 210 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu.

Biri ağır 5 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

Hamas: Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak

Hamas yöneticisi Usame Hamdan, Gazze'ye saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan İsrailli esir askerlerin değişimi olmayacağını belirtti.

Hamdan, geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını da söyledi.

Geçici ateşkes TSİ 08.00'de sona eriyor

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen geçici ateşkes perşembe sabahı yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridinde çatışmalara verilen geçici atşekesin uzatılması için arabulucularla müzakereler devam ediyor.