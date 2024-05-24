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Dünya
AA 24.05.2024 23:40

İsrail Han Yunus'ta "güvenli" dediği bölgeyi bombaladı: 5 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda 5 kişi yaralandı.

İsrail Han Yunus'ta "güvenli" dediği bölgeyi bombaladı: 5 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Mugayyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, El-Mevasi bölgesinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 5 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Mugayyir, "İşgalcilerin göçe zorladığı Filistinlilere 'güvenli olduğunu' söylediği bölgeye düzenlediği bu saldırı, yerinden edilen insanların çadırlarının yanmasına neden oldu." dedi.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilen sivillere düzenlediği saldırılara dikkati çeken Mugayyir, "İsrail'in, zorla yerinden ettiği insanları hedef alması, uluslararası kararları ve hukuku hiçe sayması soykırım savaşı içinde yeni bir suçtur." ifadesini kullandı.

Mugayyir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze'de sivillerin korunması için hızla ciddi adımlar atması ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine ve uluslararası meşruiyet kararlarını hiçe saymasına son vermesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna kara saldırıları başlatmadan önce bölge halkına, "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrail, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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