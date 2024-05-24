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Dünya
AA 24.05.2024 22:14

BM: UAD kararlarına tarafların gerektiği gibi uyacaklarına inanıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararının bağlayıcı olduğunu hatırlattığı ve tarafların karara gerektiği gibi uyacaklarına inandığı belirtildi.

BM: UAD kararlarına tarafların gerektiği gibi uyacaklarına inanıyoruz

Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Genel Sekreterin UAD’nin kararını dikkate aldığını belirten Dujarric, “Genel Sekreter, BM Şartı ve mahkeme tüzüğü uyarınca Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlatmakta ve tarafların mahkemenin kararına gerektiği gibi uyacaklarına inanmaktadır.” diye konuştu.

Dujarric, Genel Sekreterin ayrıca mahkeme tarafından emredilen geçici tedbirlere ilişkin bildirimi BM Güvenlik Konseyi'ne uygun şekilde ileteceğini ifade etti.

UAD’nin kararının BM’nin sahadaki yardım operasyonlarını kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Dujarric, “Kanıt uygulamada olacaktır. BM için işlerin kolaylaşmasının tek yolu askeri harekatın sona erdiğini görmemizdir. İnsani bir ateşkesi, sınırsız insani erişime sahip olabileceğimiz ve tüm rehinelerin serbest bırakılabileceği bir ortamın yaratıldığını görmek istiyoruz.” dedi.

Dujarric, UAD kararları uygulansın veya uygulanmasın BM’nin Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırmak için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), aldığı yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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