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Dünya
AA 24.05.2024 17:29

İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan UAD'nin "Gazze'deki saldırıların durdurulması" kararına tepki

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurması kararına tepki gösterdi.

İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan UAD'nin "Gazze'deki saldırıların durdurulması" kararına tepki
[Fotograf: AA]

Smotrich, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir insanlık felakatine yol açan İsrail’in, "kendi varlığı için savaş halinde olduğunu" savundu.

Smotrich ayrıca, Tel Aviv yönetiminden savaşı durdurmasını isteyenlerin, "İsrail'in yok oluşuna karar vermesini talep ettiğini" öne sürdü. Smotrich, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in geleceğinin Yahudi olmayanların ne söyleyeceğine değil, Yahudilerin ne yapacağına bağlı olduğunu" savundu.

Ben-Gvir, UAD'nin kararına karşı tek cevabın "Refah'ı işgal etmek, askeri baskıyı artırmak ve Hamas'ın yenilgisi" olduğunu" öne sürdü.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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