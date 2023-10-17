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Dünya
AA 17.10.2023 13:54

İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri vurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğu sivilleri hedef aldı. Gece boyunca süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus kentindeki hastanenin bahçesi cesetlerle doldu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, can güvenliklerini sağlayabilmeleri için Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrısına rağmen İsrail, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kenti gibi güneyde bulunan birçok kenti savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

BM: İsrail güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor
BM: İsrail güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

"Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatılmıştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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