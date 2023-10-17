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Dünya
AA 17.10.2023 13:20

Putin: Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi geliştiriyor olmamız memnuniyet verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelerek, “Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi sürdürüyor ve geliştiriyor olmamız memnuniyet verici.” dedi.

Putin: Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi geliştiriyor olmamız memnuniyet verici

Putin ve Orban, Çin’e gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarları gözeterek geliştiğine işaret eden Putin, “Ne yazık ki bu yılın (ikili ticaret) ilk 7 ayında yüzde 35 düşüş yaşandı. Bu süreci olumlu yönde etkilemek için ilave olarak neler yapmamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Putin, jeopolitik gelişmeler nedeniyle temasların ve ilişkileri geliştirmenin zorlaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Buna rağmen Avrupa'nın birçok ülkesiyle ilişkilerimizi sürdürüyor ve geliştiriyor olmamız memnuniyet verici. Bu ülkelerden biri de Macaristan'dır.” diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Macaristan’la küresel gelişmeler konusunda fikir alışverişi yapmanın önemine işaret eden Putin, “Yaklaşımlarımızın her zaman örtüşmediğini biliyoruz ancak görüş alışverişinde bulunma fırsatına sahip olmak bence her zaman son derece önemlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

"Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı"

Macaristan Başbakanı Orban da bugünkü görüşmenin, 2009’dan bu yana Putin’le yaptığı 13. görüşme olduğunu aktararak, “Zor görüşmelerimiz oldu ama hiçbiri bu kadar zor olmadı, hiç bu kadar zor durumda kalmamıştık.” dedi.

Macaristan’ın Rusya ile ilişkilerinin askeri operasyon ve yaptırımlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Orban, “Bu birlikte inşa ettiğimiz şeyin ‘dokusunu’ derinden etkiledi. Bu işbirliğinin sadece temaslar düzeyinde değil ekonomik düzeyde de mümkün olduğu sürece sürdürülmesini istiyoruz.” diye konuştu.

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