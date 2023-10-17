Gazze'den Mısır'a geçişin yolu: Refah Sınır Kapısı

Sınırın bir tarafında Mısır'a geçmek için, yabancı pasaport sahibi Gazzeliler bekliyor. Diğer tarafında ise tırlar dolusu insani yardım malzemesi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin umudu, Mısır'la arasındaki Refah Sınır Kapısı.

Zira, uluslararası insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlayacak tek yol burası.

Refah Sınırı, 2007 yılında İsrail ile imzalanan bir anlaşma uyarınca Mısır'ın kontrolünde.

Gazze'nin, resmen İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı konumunda.

Ancak Gazze'ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Sınırda tansiyon yüksek. İsrail'in geniş çaplı kara saldırısına başlayacağı konuşulurken, Refah sınırı hala kapalı.

Zira İsrail sınır bölgesini 2 kez bombaladı. Yeni saldırı olmayacağına dair taahhüt de vermiyor.

Kahire, sınırdan geçiş yapılamamasından İsrail'i sorumlu tutuyor.

Sınır kapısındaki gergin bekleyiş uydu görüntülerine de yansıyor. Yabancı pasaport taşıyan Gazzeliler kapılar açıldığında bölgeden ayrılmak için hazır.

İnsani yardım tırları da bir an önce Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için bekliyor.