Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 17.10.2023 12:51

Gazze'den Mısır'a geçişin yolu: Refah Sınır Kapısı

Abluka altındaki Gazze'den Mısır'a geçişin yolu Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olma özelliği taşıyor. Bu sebeple kritik önemde. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken kapı, geçişlere kapatıldı.

Gazze'den Mısır'a geçişin yolu: Refah Sınır Kapısı

Sınırın bir tarafında Mısır'a geçmek için, yabancı pasaport sahibi Gazzeliler bekliyor. Diğer tarafında ise tırlar dolusu insani yardım malzemesi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin umudu, Mısır'la arasındaki Refah Sınır Kapısı.

Zira, uluslararası insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını sağlayacak tek yol burası.

Refah Sınırı, 2007 yılında İsrail ile imzalanan bir anlaşma uyarınca Mısır'ın kontrolünde.

Gazze'nin, resmen İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı konumunda.

Ancak Gazze'ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Sınırda tansiyon yüksek. İsrail'in geniş çaplı kara saldırısına başlayacağı konuşulurken, Refah sınırı hala kapalı.

Zira İsrail sınır bölgesini 2 kez bombaladı. Yeni saldırı olmayacağına dair taahhüt de vermiyor.

Kahire, sınırdan geçiş yapılamamasından İsrail'i sorumlu tutuyor.

Sınır kapısındaki gergin bekleyiş uydu görüntülerine de yansıyor. Yabancı pasaport taşıyan Gazzeliler kapılar açıldığında bölgeden ayrılmak için hazır.

İnsani yardım tırları da bir an önce Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için bekliyor. 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Mısır
Sıradaki Haber
İsrail, Batı Şeria'da Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Birliği kurulacak
14:02
İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri vurmaya devam ediyor
14:00
Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
13:55
Bakan Kacır: Verimlilik alanında 2 binden fazla projeye destek sağladık
13:57
Düzensiz göç, kaynak ülkelerde ve sınırlarda önlenecek
13:44
Türkiye, savunma ve havacılıkta hedef büyütüyor
Filistin’de İsrail şiddeti 11. gününde
Filistin’de İsrail şiddeti 11. gününde
FOTO FOKUS
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ