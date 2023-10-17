Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.10.2023 11:55

İsrail, Batı Şeria'da Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı

İsrail'de çalışan ve işgal altındaki Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Gazzeli işçilerden 35'i gözaltına alındı.

İsrail, Batı Şeria'da Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Gazzeli işçilerin El Halil'de kaldığı okula baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ülkede çalışan yüzlerce Gazzeli işçiyi Batı Şeria'ya sınır dışı ettiği, Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 680'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Sıradaki Haber
DSÖ: İsrail Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Bakan Fidan konuşuyor
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12'nci Kalkınma Planı" paylaşımı
12:16
Arkeolojik kazılar binlerce yıllık kültürü bugüne taşıyor
12:06
İklimlendirme sektöründen yılın 9 ayında 5,3 milyar dolarlık ihracat
12:00
El freni çekilmeyen panelvanı böyle durdurdu
12:18
DSÖ: İsrail Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenledi
Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru
Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru
FOTO FOKUS
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
İhtiyaç sahipleri 'giysi bankası'ndan ücretsiz faydalanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ