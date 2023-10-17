İsrail, Batı Şeria'da Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'ya sınır dışı edilen Gazzeli işçilerin El Halil'de kaldığı okula baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Gazzeli 35 işçiyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana ülkede çalışan yüzlerce Gazzeli işçiyi Batı Şeria'ya sınır dışı ettiği, Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 680'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığına göre, İsrail'de çalışma izni alan yaklaşık 18 bin 500 Filistinli bulunuyor.