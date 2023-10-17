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Dünya
AA 17.10.2023 11:52

ABD'nin başkentinde bir grup Yahudi "ateşkes" talebiyle gösteri düzenledi

ABD’nin Washington DC kentinde, bir grup Yahudi İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı "ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde gösteri yaptı.

ABD'nin başkentinde bir grup Yahudi "ateşkes" talebiyle gösteri düzenledi
[Fotograf: AA]

İfNotNow ve Barış İçin Yahudi Sesi adlı sosyal platformlar tarafından organize edilen gösteri için bir grup, başkentteki Farragut Meydanı'nda toplandı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda gösteri için "Amerikalı Yahudiler şimdi ateşkes diyor, Filistinlilere karşı soykırımı durdurun" başlığı kullanıldı.

Gösteride "Ateşkes" yazılı büyük bir pankart açan grup ayrıca "Savaşa hayır, ayrımcılığa hayır", "Benim acım sizin silahınız değil", "Gazze’de soykırımı durdurun" şeklinde pankartlar taşıdığı görüldü.

Yapılan konuşmalarda ve atılan sloganlarda Gazze’deki insani krize dikkat çeken grup, daha sonra Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti.

Beyaz Saray önünde protestoya devam eden grup, burada trafiği engelleyip Beyaz Saray'a giden girişleri oturma eylemi yaparak kapamaya çalıştı.

Polis, yolu kapamaya çalışan göstericilerden yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı.

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