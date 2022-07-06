Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Cenin kentinin güneyindeki Cebe beldesinde bazı evlere baskın düzenlemesinin ardından belde sakini gençlerle askerler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri, taş atarak kendilerine tepki gösteren Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail tarafı ile iletişimden sorumlu Filistin İrtibat Birimi, olaylar sırasında 20 yaşındaki Rafik Riyad Gannam'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Görgü tanıkları İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaralanan Gannam'ı gözaltına aldığını, Filistinli gencin daha sonra vefat ettiğini duyurduklarını aktardı.

Batı Şeria'da 40 Filistinliye gözaltı

İsrail güçleri, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gözaltına alınanların 30'u Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinden.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.