Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Hollanda polisi protestocu çiftçilere ateş açtı
Hollanda polisi, yeni çevre reformlarını protesto eden çiftçileri hedef aldı. Sosyal medyada yayınlanan videolarda, polisin çiftçilere ve traktörlere ateş açtığı görüldü.
Olay salı günü geç saatlerde kuzeydeki Heerenveen kasabasındaki bir otoyol giriş rampasının yakınında meydana geldi.
Yerel polis, traktör sürücülerinin araçlarını memurlara ve servis araçlarına sürmeye çalıştığını iddia etti .
Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tehdit edici bir durum ortaya çıktı. Uyarı ateşi açıldı, hedefe yönelik ateş edildi” denildi.
Silah seslerinin ardından 3 zanlının gözaltına alındığı ve kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.
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