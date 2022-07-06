Olay salı günü geç saatlerde kuzeydeki Heerenveen kasabasındaki bir otoyol giriş rampasının yakınında meydana geldi.

Yerel polis, traktör sürücülerinin araçlarını memurlara ve servis araçlarına sürmeye çalıştığını iddia etti .

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tehdit edici bir durum ortaya çıktı. Uyarı ateşi açıldı, hedefe yönelik ateş edildi” denildi.

Silah seslerinin ardından 3 zanlının gözaltına alındığı ve kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.