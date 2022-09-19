Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’yi gözaltına aldı.
Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki evine baskın düzenledi.
Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedildi.
Kisvani’nin, ifadesi alınmak üzere Batı Kudüs’teki Meskubiyye Polis Merkezi’ne götürüldüğü belirtildi.
Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa Kudüs
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