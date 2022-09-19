Arnavutluk’taki yerel medya kaynaklarına göre, İran kaynaklı sibel saldırı sonrası bazı sınır kapılarındaki sistemler hala devre dışı. Bu nedenle sınır görevlileri, yolcuların kayıtlarını elle tutmaya devam ediyor.

Ulusal Bilgi Yönetim Sistemi’ni hedef alan saldırı sonrası yetkililer durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı. Ancak Kuzey Makedonya sınırındaki Gorica ve Kafasan geçitlerinde gümrük sisteminin halen devre dışı olduğu iddia ediliyor.

Diğer taraftan suçluların bilgilerinin kaydının tutulduğu emniyet birimlerine bağlı iki ulusal sistemdeki sorunlar da henüz giderilemedi.

9 Eylül’deki son saldırıyı gerçekleştiren hackerlar (HEKIR) ele geçirdiklerini iddia ettikleri verileri internette satışa çıkardı.

Para karşılığı verileri isteyen herkesle paylaşma teklifinde bulunan saldırganlar, ödemenin Bitcoin üzerinden yapılmasını istedi.

Arnavutluk, Temmuz ayında da geniş çaplı siber saldırıların hedefi olmuştu. Yapılan inceleme sonucu saldırıların İran kaynaklı olduğunun tespit edilmesi üzerine Arnavutluk, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.