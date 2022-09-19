Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı sabotajı sırasında, sabotaj gruplarının mayınladığı alanlar ve güvenlik yolları Azerbaycan ordusu tarafından temizleniyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçler tarafından döşenen mayınlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Laçın bölgesinde yürütülen mayın temizleme faaliyetleri sonucunda 18 Eylül'de, Büyük Parlak Dağın kuzeydoğu kesimindeki vadide 2021 yılında Ermenistan'da üretilen 122 adet Э-001 М tipi anti-personel mayın çıkarıldı. Mayınlar, güvenlik kurallarına uygun olarak taşınarak etkisiz hale getirildi.

Kurtarılan bölgelerimizde mühendislik desteği için gerekli tedbirlere devam edilmektedir."

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Azerbaycan'ın 80 askeri şehit oldu.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.