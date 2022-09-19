İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Selfit, El-Bire ve El-Halil kentlerinde çeşitli noktalara İsrail güçlerince baskın düzenlendi.

Baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı, ayrıca bazı noktalarda yapılan aramalarda silahların ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin çeşitli suçlardan arandığı ileri sürülen açıklamada, İsrail plakalı araçlara saldırı düzenlendiği gerekçesiyle iki Filistinlinin de aracına el konulduğu açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.