Hırvatistan’da günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle başkent Zagreb sokakları su altında kaldı.



Şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Sava Nehri’nin taşması sonucu çok sayıda garaj ve bodrumu su bastı. Nehirdeki su seviyesinin 160 santimetreye ulaştığı bilgisi verildi.



Hırvatistan’ın Slovenya sınırındaki Kupa nehrinin taşması sonucu bölgedeki yerleşim yerleri su altında kaldı. Gorski Kotar bölgesinde acil durum ilan edildi.



Herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı ancak büyük maddi hasarın olduğu bilgisi verildi.