Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırvatistan'da şiddetli yağış
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hırvatistan’da şiddetli yağış etkili oluyor. Nehirler taştı, evleri su bastı.
Hırvatistan’da günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle başkent Zagreb sokakları su altında kaldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatıları uçtu. Sava Nehri’nin taşması sonucu çok sayıda garaj ve bodrumu su bastı. Nehirdeki su seviyesinin 160 santimetreye ulaştığı bilgisi verildi.
Hırvatistan’ın Slovenya sınırındaki Kupa nehrinin taşması sonucu bölgedeki yerleşim yerleri su altında kaldı. Gorski Kotar bölgesinde acil durum ilan edildi.
Herhangi bir can kaybı bilgisi paylaşılmadı ancak büyük maddi hasarın olduğu bilgisi verildi.
Etiketler: Hırvatistan Yağış
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