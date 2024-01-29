İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da geceden bu yana 5 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, geceden bu yana öldürülen Filistinli sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık önceki açıklamasında Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında biri çocuk 4 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine de baskın düzenledi.

Baskına tepki veren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkarken, İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi, plastik kaplı metal mermi, ses bombası ve zehirli gaz ile müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.