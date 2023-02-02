Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ile Mücadele Heyeti Müdürü Murad İşteyvi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşteyvi, İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Duma köyüne yıkım ekipleriyle baskın düzenlediğini ve ruhsatsız inşa edildiği iddiasıyla iki evi yıktığını söyledi.

Filistinli ailelerin kış mevsiminde evsiz kaldığını vurgulayan İşteyvi, İsrail güçlerinin bölgeye yaptığı baskında Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası ve plastik mermi kullandığını aktardı.

İşteyvi, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmeyi ve buradaki Filistin nüfusunu tahliye etmek istediğini kaydederek Duma köyündeki birçok ev sahibine İsrail makamları tarafından yıkım tebligatı gönderildiğini dile getirdi.

Yıkılan iki evin "C bölgesi"nde bulunduğu belirtiliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.