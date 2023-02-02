Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran: İnternet altyapımıza geçen hafta ağır bir siber saldırı düzenlendi
[Fotoğraf: Getty Images]
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, geçen hafta ülkenin internet altyapısına yönelik büyük çapta bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında gazetecilere açıklamaya yapan Zarepur, geçen hafta internet erişiminde yaşanan 10 dakikalık kesintinin siber saldırıdan kaynaklandığını söyledi.
Zarepur, "İlk incelemeler, veri trafiğini düşüren ancak hızla çözüme kavuşturulan çok ağır bir siber saldırı olduğunu gösterdi. Saldırının kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.
İran medyasında 25 Ocak'ta internet erişimin yaklaşık 10 dakika boyunca neredeyse tamamen kesildiğine dair haberler yer almıştı. Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.
Etiketler: İran Siber Saldırı
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