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Dünya
AA 28.12.2023 09:17

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, 13 kişiyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, 13 kişiyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarında alınan bilgiye göre de İsrail ordusu Ramallah kentinde birçok mahalleye ve bir sarraf dükkanına baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile olaya tepki gösteren Filistinler arasında çatışmalar çıktı.

İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Tulkerim, Beytüllahim, El-Halil ve Eriha kentlerine de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan 13 Filistinliye sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun bombardımanı sürerken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu dönemde, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 313 Filistinli hayatını kaybetti.

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