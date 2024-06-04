Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2024 01:47

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus kentine yaptıkları baskında öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 8'e yükseldi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Nablus baskınında İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan 30 yaşındaki Ahmed Ömer el-Hıdır'ın da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, Nablus'ta Filistinlilerin kaldığı Balata Mülteci Kampı'na İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın ve 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi’nin de öldürüldüğü, naaşların Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ​​​​​​​İsrail askerlerinin Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradıkları ve kız kardeşinin düğününe katıldığı sırada baskın yaparak öldürdükleri belirtildi.

Pazartesi günü Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 3'e çıkarken, açılan ateş sonucu yaralanan 8 Filistinlinin ise tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 525'e yükseldi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, en asgari imkanlarla hizmet veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:09
Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
01:41
Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti
00:50
Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, en asgari imkanlarla hizmet veriyor
00:49
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
00:45
Kassam Tugayları, Gazze'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini hedef aldı
00:42
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: Birçok noktada yangın çıktı
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: Birçok noktada yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ