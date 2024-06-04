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Dünya
AA 04.06.2024 00:48

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, en asgari imkanlarla hizmet veriyor

İsrail ordusunun Refah'a saldırılarının beraberinde getirdiği son göç dalgasıyla birlikte Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ayakta kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve yaralı sayısının yatak kapasitesinin 3 katını geçtiği duyuruldu.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi, en asgari imkanlarla hizmet veriyor
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Halil ed-Dekran hastanede hasta ve yaralı sayısında yaşanan artışa ve bunun olumsuz etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Dekran, "Hasta ve yaralı sayısı yatak kapasitesinin 3 katını aşmış durumda. Bu nedenle hastaneye gelen hasta ve yaralıların çoğu hastane içinde ve dışında yerlerde ve koridorlarda yatmak zorunda kalıyor. Bu hastaların hayatını tehdit ediyor." dedi.

Aksa Şehitleri Hastanesinin, orta kesimdeki tek hastane olduğunu ve Refah'tan gelen son göç dalgasından sonra yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet vermeye başladıklarını vurgulayan Dekran, 25 gündür Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda ve tıbbi malzeme girişlerinin yasaklanmasının da hastaların hayatını tehlikeye attığını dile getirdi.

Dekran, "Savaş öncesinde 140 diyaliz hastasına hizmet veriyorduk, şimdi ise 600 diyaliz hastamız var. Bu kişilere haftada 4'er saatten 3 seans hizmet vermek yerine 2'şer saatten 2 seans hizmet verebiliyoruz." diye konuştu.

Hastalar tedavi için dışarı çıkmayı bekliyor

Ruba el-Abid ise İsrail'in düzenlediği saldırılarda ailesinin tamamını kaybeden ve aldığı yara sonucu felç geçiren kuzeninin, hareket edemediğini, konuşamadığını ve solunum cihazı olmadan nefes alamadığını söyledi.

Kuzeninin 47 gün yoğun bakımda kaldığını ancak iyileşmediğini kaydeden Abid, hastanede yer olmadığı için hasta ve yaralıların üst üste olduğunu ve kuzeninin de bu şekilde tedavi olamayacağı için Gazze dışına çıkması gerektiğini kaydetti.

Aksa Şehitleri Hastanesinden daha önce iki kez yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin duracağı uyarıları yapılmıştı.

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