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Dünya
AA 19.06.2023 09:34

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü, 29'unu yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi öldürdü, 29 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü, 29'unu yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.

Baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 3 Filistinli öldü, 29 Filistinli de gerçek mermiyle yaralandı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor.

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