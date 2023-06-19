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Dünya
CNN International 19.06.2023 07:33

On yıl aynı rakamları oynadı, sonunda ikramiyeyi kazandı

ABD'nin Maryland eyaletindeki piyango yetkilileri, yaklaşık 10 yıldır aynı piyango numarası kombinasyonunu oynayan bir adamın 50 bin dolar ödül kazandığını açıkladı.

On yıl aynı rakamları oynadı, sonunda ikramiyeyi kazandı

Prince George's County'de yaşayan ve ismi açıklanmayan kazanan, Maryland Lottery'nin Bonus Match 5 oyununu oynadıktan sonra 28 Mayıs'ta büyük ödülü kazandı 

Adam, Maryland Lottery'nin Baltimore'daki genel merkezinden yetkililere, "Sürekli aynı numaraları oynuyorum, bunu yıllardır yapıyorum" dedi.

Talihli, Temple Hills'de bir dükkanı ziyaret etti ve burada altı satır içeren 4 dolarlık bir bilet satın aldı.

Bunlardan biri her zamanki 5, 6, 8, 23 ve 30 sayı kombinasyonunu içeriyordu.

Emekli bir matbaa operatörü olan kazanan, satırlardan dördünü kendisinin seçtiğini, kalan iki satırı ise bilgisayar sisteminin rastgele oluşturduğunu söyledi.

Maryland Piyango ve Oyun sözcüsü Seth Elkin, "Pek çok piyango oyuncusu bize düzenli olarak kullandıkları belirli sayı kombinasyonlarına sahip olduklarını söylüyor. Bazen en sevdikleri sporcuların doğum tarihleri, forma numaraları ve bazen de belirli sayıların kendilerine 'şans getireceğine inanıyor" dedi.

Kazanan, ödülü borçlarını ödemek için kullanmayı ve geri kalanını birikime yatırmayı planladığını açıkladı.

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