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Dünya
AP 19.06.2023 07:01

ABD'de kanlı hafta sonu: En az altı kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

ABD genelinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda, biri Pensilvanya eyalet polisi olmak üzere en az altı kişi öldü ve düzinelerce kişi yaralandı.

ABD'de kanlı hafta sonu: En az altı kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

Silahlı saldırılar, Chicago banliyösü, Washington eyaleti, Pensilvanya, St. Louis, Güney Kaliforniya ve Baltimore'da yaşandı.

Washington eyaleti Grant Bölgesi polis yetkililerine göre, cumartesi akşamı düzenlenen bir festival kapsamında Gorge Amfitiyatrosu'nun yakınındaki kamp alanında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde gece yarısı düzenlenen bir başka silahlı saldırıda ise bir kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Illinois eyaletinde ise DuPage Bölgesi Polisi, cumartesi gece yarısı ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) kutlaması sırasında açılan ateş sonucu en az 20 kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, bir otoparkta meydana gelen saldırının ardından yaralıların hastanelere taşındığı bilgisini paylaştı.

Saldırganın kim olduğu ve motivasyonunun ne olduğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

ABD'de köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) günü dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı

Silahlı Şiddet Arşivi sitesine göre, ABD'de bu yılın başından bu yana 307 toplu silahlı saldırı yapıldı.

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde kamu politikası ve istatistik profesörü olan Daniel Nagin, “Şiddette bir artış olduğuna şüphe yok. Bu davalardan bazıları, genellikle ergenler arasında anlaşmazlıklar gibi görünüyor ve bu anlaşmazlıklar yumruklarla değil, ateşli silahlarla çözülmeye çalışılıyor" dedi.

Araştırmacılar ABD'de silahlı saldırı artışının nedeni konusunda hemfikir değiller.

Nagin, teorilerin şiddete Amerika'da silahların yaygınlığından veya daha az saldırgan polis taktiklerinden veya kabahatli silah suçlarına yönelik kovuşturmalardaki düşüşten kaynaklanma olasılığını dahil ettiğini söyledi.

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