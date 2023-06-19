İsveç: Rusya’nın saldırma ihtimalini göz ardı edemeyiz

Reuters’ın İsveç devlet televizyonu SVT’ye atıf yaptığı haberinde Pazartesi yayımlanması planlanan raporda, Rus ordusunun Ukrayna işgaliyle meşgul olduğu vurgulansa da İsveç’e de başka çeşit askeri saldırılar gerçekleştirebileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtildi.

SVT, çeşitli kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde raporda, “Rusya’nın askeri güç kullanmak için eşiğini düşürdüğü, yüksek bir askeri ve siyasi iştihanın bulunduğu” ifadesinin yer aldığını aktardı.

Rusya’nın “hava güçleri, donanma, uzun menzilli ya da nükleer silahlar ile İsveç’e saldırma ihtimalinin” halen bulunduğu öne sürüldü.

Raporda ülkenin yeni savunma doktrinine yer veriliyor.

Buna göre eskiden olduğu gibi diğer İskandinav ülkeleri ve AB ile güçlü ilişkiler yerine NATO üyeliğinin temel alındığı görüldü.