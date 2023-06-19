Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 19.06.2023 06:13

İsveç: Rusya’nın saldırma ihtimalini göz ardı edemeyiz

İsveç parlamentosunun savunma komitesi, Rus ordusunun İsveç’e saldırma ihtimali üzerine hazırlanan raporda saldırı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

İsveç: Rusya’nın saldırma ihtimalini göz ardı edemeyiz

Reuters’ın İsveç devlet televizyonu SVT’ye atıf yaptığı haberinde Pazartesi yayımlanması planlanan raporda, Rus ordusunun Ukrayna işgaliyle meşgul olduğu vurgulansa da İsveç’e de başka çeşit askeri saldırılar gerçekleştirebileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtildi.

SVT, çeşitli kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde raporda, “Rusya’nın askeri güç kullanmak için eşiğini düşürdüğü, yüksek bir askeri ve siyasi iştihanın bulunduğu” ifadesinin yer aldığını aktardı.

Rusya’nın “hava güçleri, donanma, uzun menzilli ya da nükleer silahlar ile İsveç’e saldırma ihtimalinin” halen bulunduğu öne sürüldü.

Raporda ülkenin yeni savunma doktrinine yer veriliyor.

Buna göre eskiden olduğu gibi diğer İskandinav ülkeleri ve AB ile güçlü ilişkiler yerine NATO üyeliğinin temel alındığı görüldü.

ETİKETLER
İsveç Rusya
Sıradaki Haber
Tabutta nefes alırken bulunan kadın günler sonra öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
Çad askerleri, Sudan sınırında Fransız askerleri gözaltına aldı
07:07
ABD'de kanlı hafta sonu: En az altı kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
06:59
Jüpiter'deki şimşek parıltısının fotoğrafı çekildi
06:56
Bursa'da aydınlatma direğine çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
06:36
Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
06:41
İnternet alışverişinde yeni tehlike: Popüler markalara sahte site
13 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor
13 ile 'sarı' uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçik ile görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ