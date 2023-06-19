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Dünya
BBC 19.06.2023 06:07

Tabutta nefes alırken bulunan kadın günler sonra öldü

Ekvador'da hayatını kaybettiği düşünülerek tabuta konulan, ancak cenaze töreninde tabuta vurunca yaşadığı anlaşılan yaşlı kadın, günler sonra hayatını kaybetti.

Tabutta nefes alırken bulunan kadın günler sonra öldü

76 yaşındaki Bella Montoya, geçen hafta Babahoyo kentindeki hastanede bir doktor tarafından ölü ilan edilmişti.

Cenazesine katılarak yas tutanlar onun tabutuna vurduğunu duyunca, tedavi için hemen aynı hastaneye geri götürüldü.

Öldüğü sanılan kadın tabutta nefes alırken bulundu
Öldüğü sanılan kadın tabutta nefes alırken bulundu

Ekvador sağlık bakanlığı yoğun bakımda yedi gün geçirdikten sonra Cuma günü iskemik felçten öldüğünü doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanede kaldığı süre boyunca "sürekli gözetim" altında tutulduğu söylendi.

"Bu sefer annem gerçekten öldü"

Yerel bir gazeteye konuşan oğlu Gilbert Barbera, "Bu sefer annem gerçekten öldü. Hayatım eskisi gibi olmayacak" dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 16 Haziran'daki ölümünün ardından Montoya, bir halk mezarlığına defnedilmeden önce aynı cenaze evine götürüldü.

Yerel basında Montaya'nın katalepsi adı verilen bir durumu olduğu bildirildi.

Katalepsi rahatsızlığında bir kişi nöbet geçiriyor, bilinç kaybı yaşıyor ve vücut katılaşıyor.

Ekvador sağlık bakanlığı vakayı incelemek için bir uzmanlar komisyonu topladı.

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